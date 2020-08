Gents bedrijf maakt onzichtbare sensor voor diabetespatiënten: nooit meer bloed prikken of pleisters plakken

Indigo Diabetes ontwikkelt een kleine onzichtbare sensor die het prikken moet vervangen. “Onze sensor wordt onderhuids ingebracht en is onzichtbaar. De sensor meet continu de bloedwaarden, die worden dan draadloos overgebracht naar een mobiel apparaat”, zegt oprichtster Danaë Delbeke.

Heel wat wetenschappers proberen zo’n systeem te ontwikkelen maar de aanpak van het Gentse bedrijf is uniek legt Delbeke uit: “Ons product is gebaseerd op nanophotonics, die technologie hebben we samen met het Gentse Imec en de universiteit van Gent ontwikkeld. Die aanpak is uniek in de wereld en we hebben er een patent op, waardoor we als eerste wereldwijd een onzichtbare sensor kunnen maken.”