Glabbeek tikt voor 500 euro oud burgemeestersuniform op de kop: “Rijke geschiedenis in beeld brengen”

Het gaat om een uniform dat de burgemeesters van alle gemeenten in het begin van de 20ste eeuw droegen. “Het is een zwart uniform met manchetten en een kraag waarop gouden eikenbladeren zijn geborduurd”, vertelt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). Het was enorm moeilijk om dit uniform te vinden. De uniformen zijn erg zeldzaam, want er zijn er al een heleboel van verloren gegaan. Je mag niet vergeten dat het om een kledingstuk gaat dat meer dan 100 jaar oud is.”