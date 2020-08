Glabbeek wil slimme thermische camera's om corona te detecteren

De gemeente Glabbeek wil investeren in slimme thermische camera's die de lichaamstemperatuur van bezoekers kan meten. In slechts één seconde zou zo'n camera met 0,5 °C nauwkeurigheid kunnen detecteren of iemand koorts heeft. Het toestel kan zelfs zien of je een mondmasker draagt of niet. Als een voorbijganger koorts heeft en/of geen mondmasker draagt, slaat het alarm.