Asbestzeef zaait onrust in Harelbeke en Zwevegem

Het is een moeilijk op te lossen probleem: hoe ruim je een stof op die gevaarlijk is voor de gezondheid, zonder opnieuw angst te wekken dat zelfs die verwerking ongezond kan zijn? Het probleem stelt zich in Harelbeke en buurgemeente Zwevegem. Het bedrijf Bodem Sanering Vlaanderen (BSV) heeft al een vergunning voor opslag en overslag van gebonden asbesthoudend materiaal en wil die vergunning nu vernieuwen en wijzigen. Het bedrijf zou er een zeef bij willen, waarmee het asbestvezels kan losmaken van het materiaal waar het in zit. BSV zou dat in een loods doen, terwijl het materiaal beneveld wordt, maar toch leeft de angst in de buurt dat de deeltjes in de wijde omgeving kunnen terechtkomen. Er loopt een openbaar onderzoek tot 8 augustus. In Harelbeke is er al 27 keer bezwaar ingediend.