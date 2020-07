Coronabesmettingen in Heusden-Zolder nog steeds hoog: "Inwoners zijn ongerust"

"Ik verwacht eigenlijk een eenduidig signaal voor gans België, want momenteel krijgen we een opbod tussen de verschillende gemeentebesturen. Daardoor is het voor de inwoners heel onduidelijk wat nog wel mag wat niet. Laten we hopen dat dat duidelijk wordt", zegt Borremans bij Radio 2 Limburg.

De situatie wordt dan ook elke dag opnieuw bekeken,zegt Mario Borremans: "Hoe dan ook, als het federaal niet beslist wordt, denk ik er aan om het mondmasker op het het hele grondgebied verplicht te maken. Maar ook de bubbel zal kleiner moeten."

Vandaag heeft Beringen in Limburg Heusden-Zolder voorbijgestoken in het aantal besmettingen op weekbasis: "Het is geen wedstrijd" gaat Borremans verder. "Maar zo lang we bovenaan staan is dat geen goed signaal. We moeten daar heel voorzichtig mee omgaan."