Janssen Pharmaceutica test kandidaat-vaccin tegen coronavirus op mensen: "Blijven voorzichtig optimistisch"

In deze fase - de zogenaamde "fase 1/2a" - wordt vooral getest of het vaccin veilig is, wat de mogelijke bijwerkingen zijn en of het immuunsysteem erop reageert. In een latere fase wordt dan de eigenlijke werking getest, zegt het hoofd van het vaccinprogramma van Janssen Pharmaceutica, Johan Van Hoof in "De ochtend" op Radio 1: "We hopen die fase in september al te kunnen opstarten. Dan gaan er veel meer mensen gerekruteerd worden en dan gaan we echt kijken of het vaccin echt beschermt tegen het virus, of een ernstige ziekte ten gevolge van het virus voorkomt."