Johnny Bellefroid uit Herstappe knuffelt bomen: "Een spar moet je niet omhelzen, want dan hang je vol hars"

Aan de twee lindebomen aan het kapelletje in het veld vertelt Johnny zijn verhalen en zijn zorgen. "Ze staan dicht bij mekaar en van op afstand lijkt het één boom. Maar als je erlangs staat, zie je duidelijk dat de rechtse de mannelijke en de linkse de vrouwelijke boom is. De rechtse boom is stoerder en de linkse is elegant", zegt Johnny. "Bomen zijn geduldig en ze kunnen zwijgen", lacht hij. Op de vraag of de bomen ook antwoorden, antwoordt hij: " Natuurlijk niet, maar in het ruisen van de blaadjes vind je je eigen antwoord wel."