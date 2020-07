Kansai Yamamoto overleden, ontwerper van kostuums voor David Bowie

Kansai Yamamoto tekende modecollecties tot begin jaren 90; daarna was hij actief in de evenementensector. Hij zette zogenaamde "Supershows" op poten in de vier hoeken van de wereld, bijvoorbeeld op het Rode Plein in Moskou, waar in '93 120.000 kijkers op afkwamen. Yamamoto kreeg een jaar geleden de diagnose van leukemie en is overleden op zijn 76e.

David Bowie stierf begin 2016, kort na het uitbrengen van een laatste album "Black star". Hij was een van de invloedrijkste en meest vernieuwende kunstenaars van zijn generatie, niet enkel door zijn muziek maar ook door zijn veranderlijke stijl.