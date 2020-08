Kempense huisartsen vragen om sneller naar de dokter te gaan: "Ga niet met coronasymptomen werken"

Huisartsen in de Kempen roepen op om op tijd naar de huisarts te bellen, zelfs bij milde symptomen. Ook in de huisartsenwachtposten in de Kempen wordt het drukker. "We merken dat heel wat mensen te lang rondlopen met een coronabesmetting", zegt arts Wim Schippers van huisartsenwachtpost Turnhout aan RTV.