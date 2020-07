Klein koolwitje blijft meest getelde vlinder in Vlaamse tuinen

Natuurpunt organiseerde van 4 tot 26 juli opnieuw een grote vlindertelling om na te gaan hoe het met de vlinders in Vlaanderen is gesteld. Er kwamen dit jaar meer tellingen binnen dan ooit: 22.182 tellingen in 7.380 Vlaamse tuinen.

"Op vlak van deelnemers mogen we zeker niet klagen", zegt vlinderkenner Wim Veraghtert van Natuurpunt. "Maar of het een goed vlinderjaar is, dat is een andere vraag."