Kortenaken verwijdert begraafplaatsen van 40 jaar en ouder: “Mensen moeten in eigen dorp begraven kunnen worden”

Op dit moment zijn er nog slechts 10 begraafplaatsen vrij in Ransberg, 12 in Kersbeek en 10 in Miskom. “We willen ervoor zorgen dat mensen ook in de toekomst nog in hun eigen dorp begraven kunnen worden”, vertelt schepen van Begraafplaatsen, Griet Vandewijngaerden (Sp.a). “Daarom gaan we nu extra ruimte creëren door de graven van 40 jaar en ouder te ontruimen.”