Limburg.net verplicht mondmaskers in alle recyclageparken

Nog een nieuwe plek waar je voortaan een mondmasker moet dragen: alle recyclageparken van afvalintercommunale limburg.net. De maatregel gaat vanaf morgen in. Naast het dragen van een mondmasker vraagt Limburg.net ook aan bezoekers om steeds voldoende afstand te houden. Dat is ook mogelijk want het aantal bezoekers in de recyclageparken wordt ook al een hele tijd beperkt.