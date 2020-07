Sociale bubbel van 5, winkelen doe je alleen en minder volk op evenementen: dit besliste de Nationale Veiligheidsraad 

Even verderop in de persconferentie verklaarde premier Wilmès het volgende: "Wat betreft niet-begeleide bijeenkomsten zoals samenscholingen, uitstappen of ontmoetingen met familie of vrienden: die zijn beperkt tot maximaal 10 personen, kinderen jongeren dan 12 er niet bijgerekend".

Daarover bestaat heel wat onduidelijkheid, want hoe zit dat dan met de nauwe contactbubbel van vijf? "Het zijn twee gescheiden maatregelen", verklaarde federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) in "Het Journaal". We mogen inderdaad een uitstap maken met mensen buiten onze bubbel op twee voorwaarden: de hygiënemaatregelen moet je kunnen respecteren (bijvoorbeeld afstand houden) en in totaal mogen er niet meer dan 10 mensen deelnemen aan die uitstap.

Op restaurant gaan doe je dan weer in principe enkel binnen je gezin en de bubbel, want op restaurant kan je amper afstand bewaren tussen elkaar, klinkt het bij het kabinet van premier Wilmès. De limiet van 10 wordt dan overschreden als je als kroostrijk gezin (denk aan twee ouders en vier pubers) op restaurant zou willen gaan met je volledige bubbel van vijf, in dat geval kan dus niet iedereen mee.

De limiet van 10 geldt overigens ook voor recepties en banketten. Er wordt een uitzondering gemaakt voor zomerkampen, speelpleinwerking en ook de organisatie van begeleide activiteiten zoals sporten verandert niet.