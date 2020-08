Medewerker Aldi Menen verzon coronabesmetting, supermarkt onnodig gesloten

De medewerker van het Aldi-filiaal in Menen die vorige week vrijdag meldde dat hij positief had getest op corona, had die coronatest verzonnen. De man meldde zich vrijdag ziek door corona, maar had geen test ondergaan. Het filiaal van Aldi in de Noordstraat in Menen ging vrijdag meteen dicht. Alle medewerkers werden getest en heel de winkel werd grondig ontsmet om zaterdag opnieuw te kunnen openen. Alle niet-verpakte goederen, zoals groenten en fruit, werden vernietigd. Ongeruste klanten lieten Aldi op zaterdag opvallend vaak links liggen, het was er heel wat minder druk dan anders.

Nu blijkt dat de medewerker helemaal niet positief testte op corona. Of er sancties volgen voor de medewerker en hoeveel financiële schade het filiaal heeft geleden, wil de woordvoerder van Aldi niet kwijt. De supermarktketen is vooral blij dat het vals alarm bleek en dat de procedure voor dit soort gevallen goed is opgevolgd.