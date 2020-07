"Meer oog voor ecologische belangen dankzij de ecocheques"

Iemand kan jaarlijks 250 euro aan ecocheques krijgen. Opmerkelijk is wel dat als dat bedrag opgesoupeerd is, de mensen ‘ecologisch’ blijven denken en kopen, zegt Olivier Bouquet, voorzitter van VIA.

“Het bedrag aan ecocheques dat je jaarlijks krijgt, is 250 euro. Eens dat je dat besteed hebt, ga je niet terug vallen naar minder ecologisch consumeren. Het is een soort bestendiging van dat gedrag. Als je rekent dat dat er meer dan 1,8 miljoen begunstigden zijn in België, is dat impacterend.”