Milo (3) uit Torhout model voor Aziatische webwinkel, maar ouders wisten van niets

Phaedra Tyteca uit Torhout heeft een reclamemodel in huis. Maar dat was eigenlijk nooit de bedoeling. AliExpress gebruikt de foto van haar Instagramaccount om de rugzak, die voor de voeten van de kleine Milo staat, te verkopen. "Gisteren ontdekte ik de foto", zegt ze. "De foto die ik nam staat al meer dan een jaar op mijn Instagrampagina. Ik heb nooit de toestemming gegeven om die foto te gebruiken. Het gaf me een raar en vreemd gevoel dat het portret van mijn zoontje op een Aziatische webwinkel staat."

"Ik had voor de eerste schooldag van Milo een nieuwe boekentas gekocht in een winkel in Roeselare", zegt mama Phaedra. "Ondertussen verkoopt AliExpress ook zo'n rugzak, maar ik heb die daar toen zeker niet gekocht. Ooit gaf ik wel toestemming aan kleinere zaken om foto's van mijn zoontje te gebruiken, maar al die winkels hebben toestemming gevraagd. Van AliExpress heb ik nooit iets gehoord."