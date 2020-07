Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste: "Overheid moet het waarom van de maatregelen beter uitleggen"

Er heerst weer wat verwarring na de persconferentie van premier Wilmès over de strengere coronaregels. Zijn het nu vijf mensen in onze bubbel, of toch tien, mits veiligheidsmaatregelen? De cijfers op zich doen er minder toe, vindt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste. Psychologisch is het van belang om de logica achter de maatregelen beter toe te lichten. Want dan zijn we meer gemotiveerd om ze goed toe te passen.