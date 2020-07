Mysteries in Oost-Vlaanderen: waar is de verdwenen goudstaaf van de vliegtuigtuigcrash in Zele (1958)?

Niet alleen de vliegtuigcrash en de verschillende hitsingles waren in oktober 1958 groot nieuws in de wijk Kamershoek, bij Zele. Ook de verdwenen goudstaaf haalde de pers. Volgens luisteraar Rachel Buerms waren vele Zelenaars op zoek naar het goud. "Ik was 9 jaar toen het gebeurde", zegt Rachel Buerms. "Het vliegtuig was neergestort om de hoek en mijn moeder was een van de eersten die erbij waren. Ik zat op dat moment op school."

"Ik herinner me vooral dat het wrak nog een tijdje op de akker is blijven staan", gaat Rachel verder. "Samen met kinderen uit de buurt hebben we er dagenlang op gespeeld. Ik herinner me nog dat een van mijn buurjongens altijd de piloot speelde. Hij ging dan in de lederen stoel zitten terwijl wij op de vleugels speelden."