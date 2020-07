Onze sociale bubbel wordt drastisch kleiner, wat betekent dat nu?

Momenteel was het mogelijk om per persoon per week 15 wisselende sociale contacten te hebben. Belangrijk was wel dat de totale groep nooit meer dan 15 mensen tegelijk mocht bevatten. Als je dus thuis met 4 bent, mocht je nog maximaal 11 andere mensen uitnodigen. Experts waarschuwen al langer dat dit aantal eigenlijk veel te hoog is en beter kan beperkt worden. Vooral dat die contacten per week mogen wisselen is gevaarlijk.

"Een open bubbel is fataal in deze omstandigheden", zegt biostatisticus Geert Molenberghs in "Het Journaal" vanmiddag. "Het verschil zit niet in het aantal, vooral de vaste bubbel is heel belangrijk. Als we de sociale bubbel op die manier beperken, kunnen we het aantal hospitalisaties met 50 tot 90 procent naar beneden brengen. Dit virus geeft ons weinig tijd."

In de provincie Antwerpen en de stad Kortrijk is al aan dat aantal gesleuteld. Nu heeft de Nationale Veiligheidsraad dat ook beslist.