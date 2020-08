Nederlandse jongeren zetten hotel in Knokke-Heist op stelten: "Flessen handgel leeggespoten en telefoon uit de lift getrokken"

Een Nederlandse grootmoeder had haar volledige familie verzameld in Knokke-Heist om haar verjaardagsfeest te vieren. Een deel van de familie, zo'n 20 jongeren, hebben op vrijdagavond een stapje in de wereld gezet. Na het sluitingsuur van de cafés zorgden de dronken jongeren voor problemen in het hotel waar ze verbleven.

Verdelers van alcoholgel werden leeggespoten en er werd een telefoon losgerukt uit de lift. Ook passanten en andere gasten deelden in de braspartij met scheldtirades en geklop op de deuren van de kamers. De groep werd na een vurige discussie uit de zaak gezet. Om geen reputatieschade op te lopen, wil de uitbater niet reageren.