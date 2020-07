Opvallende vuilnisbakken voor sigaretten in Nazareth: "Leuker om peuk hierin weg te gooien"

De gemeente plaats nu een tiental knalgele vuilnisbakken die op ludieke wijze aansporen om sigaretten weg te gooien. “We willen roken zeker niet stimuleren, maar het is ook niet aangenaam als er peuken blijven rondslingeren. Daarom als je dan toch rookt, hou het alstublieft proper.”

De nieuwe vuilnisbakken zijn niet alleen opvallend qua kleur, ze zijn ook ludiek. “Op de vuilnisbakken staat een vraag gesteld met twee antwoorden. Rokers kunnen kiezen bij welk antwoord ze hun peuk gooien”, gaat schepen Versnaeyen verder. “Bijvoorbeeld dan staat er ‘Wie is de beste voetballer: Messi of of Ronaldo?’, dan kan je kiezen bij wie je je peuk gooit. Zo is het misschien speelser om de peuk niet op de grond te gooien maar wel in de vuilnisbak.”