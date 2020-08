Skater dient klacht in tegen agent die hem klap in het gezicht gaf

De man was aan het skaten, maar weigerde een mondmasker te dragen. Het dragen van een mondmasker is sinds zaterdag verplicht binnen het gebied van de kleine ring in Roeselare. Hij weigerde ook zijn identiteitskaart te tonen en begon de agent uit te schelden en uit te dagen. In een filmpje is te zien hoe de agent hem een klap geeft en hem tegen de grond werkt. De skater dient nu een klacht in voor slagen en verwondingen.

Zowel de skater, als de agent riskeren een straf. Het parket voert naar beide partijen onderzoek. "We hebben geen klacht nodig van de politieagent tegen de skater om een onderzoek te starten", zegt Vincent Remy van het parket in Kortrijk. "De klacht van de skater zal sowieso aan het dossier toegevoegd worden. Maar wij hebben zelf ook een dossier aangelegd voor smaad en weerspannigheid ten opzichte van die politieagent. Ook al heeft hij geen klacht ingediend tegen de skater."