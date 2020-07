Sophie Wilmès na verstrenging maatregelen: "Indien nodig, zullen we nog strengere maatregelen nemen"

De premier legt uit dat de overheid rekent op het gezond verstand van de mensen, maar er zal ook gecontroleerd en beboet worden indien nodig. "We moeten rekenen op het gezond verstand van de mensen en we herinneren iedereen er aan dat de regels moeten worden gevolgd. Maar er moet ook controle uitgevoerd worden. De maatregelen zullen worden gecontroleerd."

Als de besmettingscijfers niet dalen, dan sluit de premier niet uit dat er nog strenger ingegrepen zal worden. "We moeten goed beseffen dat we nu maatregelen nemen die heel strikt zijn, maar we zullen de cijfers toch naar boven zien gaan. We moeten geduld hebben om de maatregelen te volgen. Vandaag zeggen de virologen dat met deze aanpak over vier weken goede resultaten hebben."

"Als we zien dat het de komende weken volledig in de verkeerde richting gaat, dan zullen we altijd overwegen om nog strengere maatregelen te nemen. Maar dat is niet de bedoeling. De regels kunnen altijd nog verstrengd worden, maar we zijn nu heel ver gegaan om een tweede golf te vermijden. De virologen zeggen dat het niet zal gebeuren met deze maatregelen."



Over de situatie in Antwerpen in Wilmès duidelijk. Er zijn lokale maatregelen, maar de provincies die hard getroffen zijn door het coronavirus moeten extra maatregelen nemen.

"Ik ga niet zeggen wat Antwerpen moet doen, maar naast het luik nationale maatregelen, zijn er extra regionale maatregelen nodig om de situatie aan te pakken. Dat moet dringend gebeuren in Antwerpen. We hebben vandaag de gouverneur van Antwerpen Cathy Berx al gezien en zij moet samen met de burgemeester in goed verstandhouding verdere maatregelen nemen", besluit Wilmès.