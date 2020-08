Nederland plaatst infoborden met uitleg over coronamaatregelen langs invalswegen voor Belgen die de grens oversteken

Om de communicatie te verbeteren, zullen in eerste instantie de communicatieambtenaren van de verschillende grensgemeenten meer contact hebben met elkaar. Verder plaatst Nederland infoborden langs verschillende invalswegen. Die komen langs de toegangswegen naar Nederland in Maldegem, Watervliet en Knokke-Heist. "Passanten die vanuit België of zelfs Duitsland komen, zullen via die borden verwittigd worden wat de Nederlandse regels zijn," zegt burgemeester Van de Moere. Omgekeerd zal dat niet het geval zijn, want er is minder overlast van Nederlanders in België. Nederlanders zullen via sociale media en het lokale inlichtenblad geïnformeerd worden over de Belgische regels. Burgemeester Van de Moere voegt eraan toe: "De overlast die er in Knokke-Heist was, was iets anders. Dat ging om Nederlanders die kwamen feesten. Deze problematiek wordt apart aangepakt."