Waarom een griepvaccin in coronatijden nóg belangrijker is

Veel mensen kijken voor een griepvaccin naar hun werkgever. Als via het werk de mogelijkheid voor een griepspuitje wordt aangeboden, dan is de drempel meteen minder hoog. Zeker in coronatijden is het voor werkgevers belangrijk om goed te communiceren over het aanbod van een vaccin. Medewerkers verplichten mag uiteraard niet, maar advies zal hen misschien wel overtuigen.

Van de griep kan je heel ziek zijn, waardoor je al gauw een week of langer buiten strijd bent. Net zoals bij COVID-19 schuilt het grootste gevaar in de complicaties die kunnen optreden. In sommige gevallen leiden ze tot ziekenhuisopnames en overlijdens. Een vaccin verkleint niet alleen de kans op besmetting, maar vermindert ook de intensiteit van de ziekte en dus het risico op complicaties.

Bovendien maakt COVID-19 alles nog een beetje complexer. Bij medewerkers die de griep krijgen, zal meteen de vraag rijzen of ze besmet zijn met corona. Ook collega’s zullen dan mogelijk preventief in quarantaine moeten gaan. Het griepvaccin zal het risico op dit soort situaties in elk geval verkleinen.