Werf aan de haven Van Antwerpen opent verdeelpunt voor opgepompt grondwater

Tijdens de werken aan de voormalige site van General Motors in de Haven van Antwerpen wordt grondwater opgevangen om te hergebruiken. Het gaat om duizenden kubieke meter per dag. "Een deel van het water wordt opnieuw in de grond geïnjecteerd. Een ander deel kan vanaf nu worden opgehaald door bedrijven en publieke diensten die actief zijn in de haven van Antwerpen", zegt projectcoördinator Yoeri Bellemans.