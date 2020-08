Zwaar ongeval op E17 in Nazareth: jonge chauffeur kritiek

Een vrouw van 24 is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een ongeval op de E17 naar Gent. Ter hoogte van de snelwegparking in Nazareth reed de vrouw in op een vrachtwagen met oplegger. De automobiliste raakte gekneld en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval bleven twee rijstroken even afgesloten voor het verkeer.