73ste editie van Druivenfestival in Hoeilaart gaat niet door: “Gezondheid van de bevolking is nu belangrijker”

Er was al veel werk gestoken in het alternatieve Druivenfestival, maar dat werk is geen verloren moeite geweest volgens burgemeester Tim Vandenput. “Ik denk dat er veel elementen geïntegreerd kunnen worden in de editie die volgend jaar hopelijk wel kan plaatsvinden.” De organisatie bekijkt bovendien nog hoe ze de streekproducten zoals de tafeldruif en de kaastaart op een andere manier in de kijker kan zetten.