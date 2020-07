Brussel betaalt opbouwkosten terug aan foorkramers, na annulatie van de Zuidfoor

"We willen duidelijkheid van de minister, we willen weten onder welk soort evenement de kermis valt. Valt het onder evenementen of ambulante handel? Als het onder ambulante handel valt, kunnen we meer bezoekers toelaten. Want 200 personen voor een kermis van anderhalve kilometer is niet genoeg. Daar komen we financieel niet mee rond," gaat Vlasselaerts verder.