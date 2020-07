30.000 handtekeningen op petitie om agent te steunen die skater sloeg

Volgens de mensen die de petitie ondertekenden, heeft de skater de politieagent uitgedaagd. Hij weigerde een mondmasker aan te doen, zijn identiteitskaart te geven en maakte de agent uit voor nazi. Ze vinden dat niet kunnen, zeker niet voor iemand van 39. Ook op straat in Roeselare blijken mensen vooral kant te kiezen voor de agent. "Eerlijk? Ik zou ook mijn geduld verliezen", zegt een man. "Hij is een volwassen man die niet luisterde naar de politie. Hij gaf absoluut het slechte voorbeeld aan heel wat jongeren die ook op het skatepark aanwezig waren." Een andere vrouw uit Roeselare zegt dat beide partijen in fout zijn, maar ze zegt ook dat de agent niet ontslagen moet worden.