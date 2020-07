Alternatieve (online) Gentse Feesten geen groot succes: "Komt niet in de buurt van de echte Gentse Feesten"

Door het coronavirus konden de Feesten niet doorgaan zoals anders. “’t Is nooit fijn om de Gentse Feesten te moeten annuleren, maar we hebben ervoor gekozen om een digitaal en creatief alternatief aan te bieden”, legt schepen Annelies Storms uit. “Het alternatief komt natuurlijk niet in de buurt van de Gentse Feesten. De mensen die naar optredens geweest zijn hebben die gesmaakt en ook online is het een het ander opgevolgd.” Al was dat misschien niet zoveel als gehoopt.