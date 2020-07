Avondklok van 23.30 tot 6 uur en thuiswerk wordt verplicht, welke maatregelen zijn afgekondigd in Antwerpen?

In restaurants en cafés wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot een strikt maximum aantal personen of tot een gezelschap dat bestaat uit leden van hetzelfde gezin. Cafés en restaurants moeten ook om 23 uur sluiten. De politie zal toezien op het naleven van dat sluitingsuur, benadrukt burgemeester Bart De Wever (N-VA).



Voor markten gelden dezelfde regels als voor winkels. Geen funshoppen, u gaat alleen inkopen en niet langer dan 30 minuten.

Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is.

Individuele contactsporten worden verboden. Ploegsporten zijn verboden voor sporters boven de 18 jaar. Of dat ook betekent dat KV Mechelen, Antwerp, Beerschot en Westerlo niet mogen trainen of spelen, is voorlopig niet gezegd. Ook over de bekermatch van Antwerp tegen Club Brugge is er nog geen duidelijkheid.