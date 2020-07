Antwerpenaren in Blankenberge over "lockdown light" in hun provincie: "Hier aan zee is er meer controle"

Ann Fransen en Vincent Cavens zijn moeder en zoon. Ze wonen in het centrum van Antwerpen maar in de zomer werken ze in Blankenberge. Met Het Witte Paard Hotels & Events zijn ze actief in de horeca en de evenementensector.

Ann voelt mee met haar collega's in Antwerpen: "We merken het hier ook in onze hotels. Er zijn minder klanten. De mensen zijn bang om op vakantie te komen. En toch zijn de strenge coronamaatregelen in Antwerpen een goede zaak. Dat het werkt, hebben ze hier in Blankenberge bewezen. Tijdens de lockdown mochten er geen toeristen naar zee komen. En daardoor zijn er hier maar weinig besmettingen. Ze moesten dringend ingrijpen in Antwerpen want anders zitten ze daar nog erg lang met het virus."

Vincent zou normaal gezien vanavond zijn oma in Antwerpen bezoeken. "Ik ga dat risico niet nemen. Ook mijn vader, die dokter is in Antwerpen, raadt me af om op bezoek te komen."

Ann en Vincent denken niet dat Blankenberge met al die Antwerpenaren een tweede Antwerpen zal worden. "Hier aan zee is er veel meer controle. Het verschil is frappant. In Antwerpen zijn ze veel losser. Hier patrouilleert de politie voortdurend, dag en nacht. En in de winkelstraten word je meteen aangesproken wanneer je de verplichte looprichting niet volgt of geen mondkapje draagt. Natuurlijk is het hier makkelijker beheersbaar dan in een grote stad als Antwerpen."