Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA): "Ik maak me zorgen over wat sommige andere grootsteden weten" 

De start van de tweede coronagolf wijt De Wever aan de start van het sociale leven. "De manier waarop wij recreatief met elkaar omgaan, met name met mensen die we goed kennen en die we vertrouwen. Het (de verspreiding van het vrius, red.) is begonnen op een aantal trouwfeesten, in een aantal shishabars, in fitnesscentrum", legt de burgemeester uit om nadien een sneer uit te delen.



"In Antwerpen hebben we gelukkig snel cijfers - en veel sneller dan in de rest van het land, denk ik. Over sommige andere grootsteden maak ik me -eerlijk gezegd- zorgen over wat ze weten. Daardoor heb je bij ons het nadeel dat de (corona)broeihaard heel snel in kaart is gebracht en Antwerpen nu met de vinger wordt gewezen. Ik betreur dat sterk en sommige politieke verklaringen daarover zijn beneden alle peil."