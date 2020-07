Beveren roept inwoners op: "Loop niet nodeloos risico, stel niet-essentiële verplaatsingen naar Antwerpen uit"

De inwoners sensibiliseren zal behalve via sociale media ook via een bewonersbrief gebeuren. "We zijn het gewoon om belangrijke maatregelen via een brief mee te delen," legt Van de Vijver uit, "daarmee bereiken we iedereen, ook de mensen die niet op sociale media zitten. Bovendien kun je dan de brief rustig lezen en nog eens herlezen wanneer je dat wil. Mocht er iets niet duidelijk zijn, kunnen ze altijd contact opnemen." Tegen vrijdag, uiterlijk maandag, zouden alle inwoners de brief in hun bus gekregen moeten hebben.