Brusselse jeugdbeweging in Antwerpse Kempen op kamp: “Wisten nog niet van de avondklok hier”

Op het prachtige en uitgestrekte domein van de Hoge Rielen in de Antwerpse Kempen zitten heel wat jeugdbewegingen van heel Vlaanderen. Allemaal op kilometers van elkaar verwijderd, zodat ze makkelijk afstand kunnen houden. De kinderen en jongeren van Nakama (Japans voor vriend, kameraad) hebben hier zondag de tenten opgeslagen, en blijven nog tot donderdag. Ook voor hen was het even schrikken nu net hier in de provincie Antwerpen strengere maatregelen werden genomen. Ilyas Mouani: “Vanavond hebben we een groot nachtspel voorzien. Dat is gelukkig hier op het domein zelf. Normaal volgen we goed het nieuws, maar hier op kamp zijn we natuurlijk niet heel de tijd met onze gsm bezig. We wisten dus niet dat we hier vanaf 11u ’s avonds niet meer buiten mogen komen. Maar dat is ook niet de bedoeling. We zitten hier op zo’n groot domein, waar we vrij mogen rondlopen dus dat is niet nodig.”