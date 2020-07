Hoe moet je bubbelen met een gezin van 10? "Met 8 kinderen is er weinig ruimte voor extra mensen in onze bubbel"

Normaal hadden we nu in het zuiden van Frankrijk gezeten. Maar dat hebben we dus uitgesteld. Als je thuis blijft, zie je overal werk”, weet Elke. “Dus voor de volwassenen is het niet echt vakantie. Maar de kinderen hebben het zwembad en de grote tuin. Zij vieren wel vakantie.”

“Met de nieuwe maatregel van 5 mensen in één bubbel, kan er nog ééntje bij en dat is mijn mama." In principe kan Elke en haar gezin, naast de mama nog één iemand in de bubbel verwelkomen, bijvoorbeeld een alleenstaande. Maar dat is voor Elke te veel gepuzzel. De bubbel werkt namelijk wederzijds dus zowel haar moeder als een eventuele andere persoon mogen dan enkel het gezin van 10 zien. "Wij tellen voor vier met twee volwassenen en twee kinderen boven de twaalf". De mama van Elke woont in de straat en springt geregeld binnen. Haar vader is overleden, dus vindt Elke het belangrijk dat zij in de bubbel kan. "Maar het blijft hoe dan ook puzzelen”, zegt Elke.