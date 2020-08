Burgemeester Kapellen ontevreden over strenge maatregelen ondanks klein aantal besmettingen: "Moeten mee de prijs betalen voor slechte cijfers stad Antwerpen"

Niet alle burgemeesters in de provincie Antwerpen zijn het eens met de strengere maatregelen. Kapellen bijvoorbeeld is opgenomen in de groep gemeenten met de strengste maatregelen, ook al ligt het aantal besmettingen (2 per week) er veel lager dan in de stad Antwerpen. "Wij moeten blijkbaar mee de prijs betalen voor de cijfers van de stad Antwerpen", klinkt het bij burgemeester Dirk Van Mechelen (Open VLD).