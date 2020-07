Kortrijk en regio mogen niet zelf aan contactopsporing doen

Er is voorlopig niemand die hardop zegt waarom de samenwerking niet zou kunnen. De Coene drukt erop dat W13 meer terreinkennis heeft en dat de lokale en Vlaamse overheid elkaar niet voor de voeten zullen lopen. Ze vullen de gegevens in op hetzelfde computerplatform. "We lopen elkaar niet voor de voeten", zegt de voorzitter. "Het enige dat we doen is de Vlaamse overheid wat ontzorgen."

Intussen laat minister Beke op tv uitschijnen dat hij zulke initiatieven waardevol vindt, maar de samenwerking komt niet van de grond. Er is blijkbaar iets dat de samenwerking belet, maar niemand kan daar voorlopig de vinger op leggen. "Nochtans is er geen tijd te verliezen", zegt De Coene.