Toerisme aan de kust verwacht weinig negatieve gevolgen van strengere coronamaatregelen

De coronamaatregelen zijn strikter geworden en de sociale bubbels zijn verkleind, maar toch verwacht Westtoer dat het kusttoerisme dat nauwelijks zal voelen. "We hebben met Westtoer een rondvraag gedaan en we verwachten dat de nieuwe maatregelen maar een beperkte impact zullen hebben op het kusttoerisme. Een uitstap naar de kust is en blijft vooral een familiegebeuren. Als je in je gezinsbubbel blijft, is er natuurlijk geen probleem", legt voorzitter Sabien Lahaye-Battheu uit.