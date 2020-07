De avondklok in Antwerpen is de eerste in België sinds de Tweede Wereldoorlog

Politicoloog en Antwerpenaar Dave Sinardet is minder gelukkig met het drastische middel van de avondklok. “De eerste keer sinds de oorlog, zelfs niet tijdens de terroristische dreiging. Het is niet zomaar iets”, aldus Sinardet. “De kans bestaat dat we de avondklok legitiem en gewoon gaan vinden, dat er sneller naar gegrepen zal worden.”

Sinardet beschrijft de avondklok als een vorm van symboolpolitiek. “Het is “overshooting”. Een signaal is nodig, maar hier kan je je afvragen of het niet buitenproportioneel is. De indruk bestaat dat politici vooral wilden tonen dat ze streng kunnen besturen, zeker na het falen van de contacttracing. Er moeten toch betere middelen zijn dan een avondklok om jongeren te ontmoedigen die ’s nachts op een plein willen gaan drinken.”