Den Azalee breidt uit na massale schenkingen “500 ton meer dan vorig jaar”

Niet alleen zullen er extra ruimtes aangekocht worden, Den Azalee zet ook in op automatisering. Zo wordt er geïnvesteerd in een automatische sorteerband. Prijskaartje: 130.000 euro, waarvan de helft gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid. “Het biedt ons de mogelijkheid om snel te kunnen uitbreiden en meteen meer goederen te sorteren en te stockeren”, zegt voorzitter Heirman. “Het is belangrijk dat werknemers in goede omstandigheden kunnen werken, zonder verlies van rendement en mogelijk zelfs met een groei aan jobs”, besluit Sofie Heirman. Meer dan 430 mensen werken in Den Azalee.