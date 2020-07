Ontwikkelaar corona-applicatie zette onterecht grote bedrijven als "klant" op de website

Hoe zit dat met de andere klanten op de site? VRT NWS deed een rondvraag onder de klanten die met logo op de website staan vermeld. Daaruit blijkt dat verschillende partijen, waaronder bijvoorbeeld Pizza Hut, eigenlijk geen klant zijn geweest van Devside.

"Wij hebben nooit rechtstreeks met Devside gewerkt", aldus een woordvoerder van Pizza Hut. "Iemand die ooit als zelfstandige voor hen heeft gewerkt heeft bij ons een keer een applicatie gebouwd. We gaan dan ook vragen of ze ons logo willen verwijderen van hun pagina."

En dat gebeurt inderdaad een paar uur later: het logo van Pizza Hut is vervangen voor het logo van Monizze, een aanbieder van maaltijdcheques die in 2015 werd overgenomen door de Franse coöperatie Up Group. Ook het logo van Up Group staat bij de klanten van Devside.