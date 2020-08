Diest controleert opvolging coronamaatregelen met  ambassadeurs: "Dat zijn vaste klanten in horeca, maar het is geen klikklijn"

"Het systeem van de ambassadeurs werkt eigenlijk heel goed, maar het is een systeem in de luwte", zegt de schepen nog. "We hangen dat niet aan de grote klok, het is geen kliklijn of zo, het is gewoon een manier om duidelijke informatie te krijgen. De politie gaat ook strikter controleren de komende dagen en als we via die ambassadeurs ergens probemen doorkrijgen, dan spelen we die door aan onze ordediensten", besluit schepen Vande Reyde.