Directeur Fakkelteater Antwerpen: "Maatregelen zijn een grote teleurstelling"

Sam Verhoeven, de directeur van het Fakkelteater , is teleurgesteld over de strenge coronamaatregelen in Antwerpen. Half augustus zouden ze heropstarten met kleine producties voor een beperkt publiek, maar dat gaat nu dus niet door omdat alle evenementen alvast voor 4 weken geschrapt zijn. "Ik denk niet dat ik de enige in de cultuursector ben die zich alweer geviseerd voelt", getuigt Verhoeven in Start Je Dag bij Radio 2 Antwerpen.