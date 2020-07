Epidemioloog Pierre Van Damme juicht avondklok in Antwerpen toe: "Heel belangrijk voor controle infectieziektes"

In Antwerpen worden opvallend meer besmettingen met het coronavirus vastgesteld. "We moeten daar heel eerlijk in zijn: Antwerpen is een rode zone", zegt Van Damme.

Hij steunt de beslissing om een avondklok in te voeren. "Het is een heel duidelijke maatregel met uren", legt hij uit. "Het heeft ook te maken met het sluitingsuur dat naar 23 uur is gebracht. De mensen verlaten dan de horecazaken, en anders gaan ze samentroepen of op straat verblijven." Door de avondklok zal iedereen om 23.30 uur thuis moeten zijn.

"Anders krijg je niet meer die mooie bubbel, maar gaan de bubbels heel dicht bij elkaar komen. Dat geeft transmissie - op dat uur zeker - en dat is hetgeen wat je niet wil", aldus Van Damme. "Als je op dat moment zegt dat het 23.30 uur is en mensen van de horeca naar huis worden gestuurd en in hun kleine bubbel terecht komen, is dat voor de infectieziektecontrole heel belangrijk."

