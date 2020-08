Festival Campo Solar in Damme moet zich weer heruitvinden door strengere maatregelen: "Wij gaan heel wat mensen moeten ontgoochelen"

De meeste festivals hadden zich voor de zomer in sneltempo heruitgevonden, maar nu is het weer aanpassen. Vanaf morgen worden de regels voor evenementen strenger. Er mogen maar 100 toeschouwers aanwezig zijn op een evenement binnen en 200 buiten. Daarvoor mochten er 200 toeschouwers binnen aanwezig zijn en 400 in open lucht.

Het festival Campo Solar in Damme paste zich vroeger al aan door een soort van amfitheater te bouwen, waar mensen in hun eigen bubbel konden genieten van een optreden. Maar nu de aantallen en de bubbels kleiner worden, moeten ze ook in Damme opnieuw gaan schuiven. "De concerten gaan gewoon door, we kregen toestemming van de burgemeester. Maar niet iedereen zal kunnen komen", zegt Karel Standaert van Campo Solar. "Helaas zullen wij dus heel wat mensen moeten ontgoochelen. We zullen werken volgens het principe van "first come, first served". Dat wil zeggen dat wie eerst een ticket kocht, voorrang krijgt op wie pas later een ticket kocht. Sommige mensen gaan dus jammer genoeg niet meer in ons amfitheater geraken voor een bepaald concert."

(Lees voort onder de foto)