Fitnesscentra in stad Antwerpen en 21 gemeenten moeten opnieuw dicht: "Ik heb vannacht maar 2 uur geslapen"

Defillet gelooft niet dat er een groot besmettingsrisico is in een fitnesscentrum: "Ik heb Pierre Van Damme (vaccinoloog, red.) nog horen zeggen dat de besmetting wordt doorgegeven in familiekring, waar mensen dicht bij mekaar zijn. En ook op feestjes, waar mensen lachen en roepen. Onze leden volgen perfect alle maatregelen en lopen met mondkapjes rond. Het is onbegrijpelijk."

Ook groepslessen zijn volgens hem veilig: "Mensen staan 3 meter uit elkaar en in de zaal wordt de lucht per uur 10 keer ververst. Dat hebben we ooit getest met rookbommetjes. Op 5 minuten tijd is er niks meer van de rook te zien. Die ventilatie werkt dus optimaal."