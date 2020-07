Gentenaar zit 5 maanden vast op schip door corona: "We mochten nergens aan wal"

Onderzoeker Christiaan De Beukelaer is eindelijk terug op het vasteland nadat hij 5 maanden op een zeilboot heeft doorgebracht. Hij vertrok samen met 14 bemanningsleden vanuit Tenerife eind februari. De bedoeling van de excursie was om te onderzoeken hoe vracht vervoerd kan worden met zeilschepen in plaats van met vervuilende cargoschepen.

“Halverwege de Atlantische Oceaan kregen we een satellietbericht van de eigenaar van het schip. Hij zei dat de wereld veranderd was sinds ons vertrek in februari”, zegt Christiaan. “Hij legde uit dat alles op slot was in de Franse Antillen en we mochten niet aan land. We hebben moeten onderhandelen om aan wal te mogen om voedsel en provisies in te slaan. Dit mocht in Guadeloupe, maar erna moesten we weer vertrekken”, legt Christiaan uit. “We zijn verder gevaren naar Mexico, Honduras en Belize om cargo te laden, maar we mochten ook daar niet aan land. Uiteindelijk zijn we doorgereisd naar Horta waar we na 4 maanden toch een paar dagen op het land mochten doorbrengen”, zegt Christiaan.

Er was geen wifi op het schip, enkel via satelliet kon de bemanning af en toe op het internet, maar dit was heel duur en werd daarom weinig gedaan. “Wij vertrokken uit Tenerife waar net een groot carnaval had plaatsgevonden. En toen we in Guadeloupe aan wal gingen stonden daar agenten met mondmaskers en handschoenen aan. Dat was een ongeloofelijk contrast voor ons”, legt Christiaan uit. “Wel blij dat ik heel de mediamolen gemist heb. Ik denk niet dat het aangenaam was om maanden al dat nieuws over je heen te krijgen."