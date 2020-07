Verstrenging is ramp voor uitbaters feestzalen: "De ene annulatie na de andere"

Een trouwreceptie of een babyborrel organiseren voor 10 gasten: weinig mensen staan ervoor te springen. Dat hebben ze bij feestzaal 't Of in Wingene onmiddellijk na de Nationale Veiligheidraad gemerkt. "We kregen telefoontjes en mails van klanten die hun feest wilden annuleren", zegt uitbaatster Annelies. "Ik begrijp hen ook wel, maar voor ons wordt het natuurlijk steeds moeilijker.

"In augustus hadden we nog enkele feesten en evenementen gepland", zegt ze. "Zoals de bekerfinale op groot scherm uitzenden en wat kleinschalige trouwfeesten. Maar alles is geannuleerd. De meesten proberen hun feest nu te verzetten naar volgend jaar, maar er zijn ook maar 52 weken in een jaar, natuurlijk. De agenda voor volgend jaar zat bij ons al redelijk vol. Het wordt dus niet gemakkelijk om alles door te schuiven naar 2021."